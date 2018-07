Hubschrauber kracht in Wohnhaus - Ein Toter

Dramatische Szenen im US-Bundesstaat Virginia: Ein Helikopter stürzt in ein Wohnhaus und löst ein Inferno aus. Eine Person kommt ums Leben.

Im US-Bundesstaat Virginia ist am Sonntag ein Hubschrauber in ein Wohnhaus gestürzt. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, berichteten örtliche Medien. Es sei ein Feuer ausgebrochen, das Gebäude sei schwer beschädigt worden.

VSP on scene & investigating helicopter crash into residential complex in #Williamsburg . One confirmed fatality. VSP, Williamsburg Police & Fire, James City Fire, @FAANews & @NTSB on scene for search & recovery efforts. Cause of crash still under investigation.

Das Unglück ereignete sich demnach in Williamsburg im Südosten von Virginia. Der Ort liegt unweit von Norfolk entfernt, wo sich ein Marinestützpunkt befindet. Die Zeitung "Daily Press" berichtete unter Berufung auf die Polizei, ein Todesopfer in dem Wohnhaus sei bestätigt worden.



Update FATAL CRASH

Helicopter crashed in a residential area in #Williamsburg, Virginia.

Virginia State Police investigating and report one person has been killed. FAA & NTSB on scene. Fire in the structure has been extinguished.

🎥@scottgorslene

pic.twitter.com/o0X0iNlTB8