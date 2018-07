Rettungseinsatz in Thailand

Weitere Jungen aus überfluteter Höhle geborgen

10.07.2018, 12:17 Uhr | dpa

Die zweite Rettungsaktion in der thailändischen Höhle ist erfolgt: Vier weitere Jungen sind in Sicherheit. (Quelle: Reuters)

Beim zweiten Rettungseinsatz konnten Taucher am Montag vier weitere Mitglieder der in einer thailändischen Höhle von Hochwasser eingeschlossenen Fußballmannschaft rausholen.

Im thailändischen Höhlendrama könnte es am Dienstag ein Happy End geben. Alle Eingeschlossenen sollen befreit werden. Doch die Rettungsaktion dürfte erneut äußerst riskant werden.



Aus der überschwemmten Höhle in Thailand sind zwei weitere Jungen gerettet worden. Die beiden Mitglieder eines Jugendfußball-Teams seien umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Sicherheitskräfte mit. Insgesamt wurden damit bereits zehn Jungen aus der Höhle geholt, in der sie seit dem 23. Juni festgesessen hatten. Die Einsatzkräfte hoffen, die beiden verbliebenen Jungen sowie deren Trainer noch im Laufe des Tages ins Freie zu bringen.

In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Der Einsatz ist auch ein Kampf gegen das Wetter und gegen die Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Befürchtet wird, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle so schnell steigt, so dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss.



An dem neuen Rettungseinsatz – dem dritten mittlerweile – sind mindestens 19 Spezialtaucher begleitet, die meisten aus dem Ausland. Nach Angaben des Gouverneurs wird er möglicherweise länger dauern als an den ersten beiden Tagen. Grund dafür sei, dass neben den fünf Eingeschlossenen auch vier Retter aus der Höhle geholt werden müssten. Darunter ist auch ein Mediziner, der in der Höhle ausharrte, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.



Darstellung der Höhle in Thailand, in der die Jugend-Fußballmannschaft gefangen ist. (Quelle: t-online.de)



Die vier Jungen und ihr erwachsener Betreuer sitzen seit dem 23. Juni in der Höhle fest. Das Fußball-Team vom Lokalverein "Wildschweine" war bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non von den Wassermassen überrascht worden. Der Weg nach draußen ist fast vier Kilometer lang.



Befreite Jungen in gutem Zustand



Seit Sonntag gelang es den Tauchern nach und nach, acht Jungen in Sicherheit zu bringen. Ihnen geht es nach Angaben der Behörden gut. Alle seien in guter körperlicher und mentaler Verfassung, sagten Vertreter der thailändischen Gesundheitsbehörden am Dienstag. Zwei Jungen erhielten indes wegen einer Lungenentzündung Antibiotika, sie seien aber "in normalem Zustand".



"Keiner der acht Jungen hat heute Fieber", sagte Jesada Chokedamrongsuk vom Gesundheitsministerium vor Journalisten im Krankenhaus von Chiang Rai im Norden Thailands. Alle seien geröntgt worden, zudem seien Blutuntersuchungen vorgenommen worden. Alle Jungen würden essen, herumlaufen und sprechen. Einige hätten nach Schokolade gefragt, sagte Thongchai Lertwilairattanapong vom Gesundheitsministerium.



Das Jugend-Fußballteam sitzt mehr als vier Kilometer tief in der Höhle fest. (Quelle: t-online.de)



Vier der Jungen waren im Zuge der riskanten Rettungsaktion am Sonntag, vier weitere am Montag aus der überschwemmten Höhle befreit worden. Nach Angaben der Behördenvertreter sind alle acht derzeit noch im Krankenhaus in Quarantäne. Einige konnten aber bereits ihre Eltern durch eine Glasscheibe sehen. Jesada zufolge sollen die Jungen für Testergebnisse eine Woche lang im Krankenhaus bleiben.



Elon Musk twittert aus der Höhle



An der Rettungsaktion in Thailand beteiligten sich viele Helfer aus dem Ausland. Auch der milliardenschwere Unternehmer Elon Musk bot Hilfe an. Der 47-Jährige berichtete bei Twitter, dass er inzwischen selbst in dem Höhlenkomplex im Norden des Landes sei. "Gerade zurück aus Höhle 3", schrieb der Amerikaner. Er hatte ein neu entwickeltes Mini-U-Boot dabei. "Lasse es hier. Könnte in Zukunft hilfreich sein", schrieb er dazu.



Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Das U-Boot wurde nach Musks Angaben auf den Namen "Wild Boar" ("Wildschwein") getauft, in Anlehnung an den Namen des Fußballteams. Bei der Rettung wird es aber offenbar nicht zum Einsatz kommen. Musk hatte für das Angebot auch einige Kritik geerntet. Viele warfen ihm vor, Publicity machen zu wollen.



Just got back from Cave 3 A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 9, 2018 at 2:43pm PDT

Auf Instagram postete der Tech-Milliardär nun auch ein Video, das zeigt, wie sich Helfer entlang von Seilen den Weg durch eine überflutete Höhle bahnen. Am Freitag hatte Musk angekündigt, dass Ingenieure seiner Unternehmen SpaceX und The Boring Company auf dem Weg nach Thailand seien. Dass er selbst mitfliegen würde, verriet er nicht. Seinen Tweet beendete Tusk mit den Worten: "Thailand ist so schön."