Feuerwehreinsatz in Bonn

Rauch in ICE: Etliche Züge verspätet

08.08.2018, 15:42 Uhr | dpa

Weil sich in einem ICE Rauch ausbreitete, hat die Bahn den Zug gestoppt und die Feuerwehr gerufen. Schließlich trennte sie den betroffenen Zugteil einfach ab.

Rauch in einem ICE hat am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz im Bonner Hauptbahnhof geführt. In dem Zug, der auf dem Weg von Hamburg nach Wien war, habe es aus noch unbekannter Ursache eine leichte Rauchentwicklung gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Menschen seien nicht verletzt worden. Vorsichtshalber sei die Feuerwehr alarmiert worden.

Nach Angaben des Sprechers wurde der entsprechende Zugteil abgekoppelt und in eine Werkstatt geschleppt. Die Fahrgäste seien in den anderen Teil des ICE umgestiegen, der seine Fahrt mit etwa einstündiger Verspätung fortsetzte. Infolge des Einsatzes verspäteten sich auch 17 andere Züge.