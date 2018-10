Unfall in Baden-Württemberg

Giftiges Lösungsmittel tritt in Firma aus: Mehrere Verletzte

16.10.2018, 11:16 Uhr | dpa

In einem Unternehmen in Baden-Württemberg ist es zu einem Unglück mit Verletzten gekommen. Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Nach dem Austritt einer giftigen Flüssigkeit in einer Firma in Sternenfels in Baden-Württemberg sind nach ersten Polizeiangaben zwölf Menschen leicht verletzt worden. Das Deutsche Rote Kreuz sprach hingegen von 13 Verletzten, von denen vier schwer verletzt seien. Bei den Verletzungen handele es sich um Atemwegs- und Augenreizungen. Ein Mensch werde wegen starker Übelkeit behandelt. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei der Flüssigkeit handele es sich um den Stoff Perchlorethylen, berichtete die Polizei. Perchlorethylen ist ein Lösungsmittel. Die für den Bereich Gewerbe-Umwelt zuständigen Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe nahmen Ermittlungen auf.

Nach DRK-Angaben waren Feuerwehr und Rettungskräfte mit mehr als 100 Personen vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.