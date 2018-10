Unfall in Sankt Augustin

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

16.10.2018, 16:38 Uhr | dpa

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Flugplatzes: In Sankt-Augustin ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und ausgebrannt, mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Sankt Augustin sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. "Das Flugzeug ist ausgebrannt, und es gibt zwei Tote", sagte ein Sprecher. Der Absturz habe sich am Dienstag auf einem freien Feld in der Nähe des Stadtbezirks Hangelar ereignet – ganz in der Nähe des dortigen Flugplatzes.

Ob es weitere Opfer gab, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle. Zuvor hatte der "Bonner General-Anzeiger" berichtet.