Nahe Los Angeles

Flugzeug mit Wehrmachtssymbol stürzt auf Autobahn

24.10.2018, 10:45 Uhr | js, t-online.de

Notlandung auf dem Freeway: In Kalifornien ist eine Weltkriegsflugzeug in Flammen aufgegangen. (Quelle: Reuters)

In Kalifornien ist eine Weltkriegsflugzeug in Flammen aufgegangen.

Ein Flugzeug stürzt bei Los Angeles auf eine Autobahn und fängt Feuer. Auf den Tragflächen: Symbole der Wehrmacht. Das Flugzeug gehört aber keinen Anhängern des Nationalsozialismus.

Nahe Los Angeles ist am Dienstag ein Flugzeug mit Kennzeichen der nationalsozialistischen Luftwaffe auf eine Autobahn gestürzt. Fotos und Videos zeigen die kleine, altertümliche Maschine in Flammen auf dem Highway 101 bei Agoura Hills nordwestlich von Los Angeles. Der Pilot konnte nach Angaben der Feuerwehr aus der Maschine klettern, bevor das Feuer ausbrach. Die Straße musste wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Feuerwehrleute neben dem abgestürzten Flugzeug: Die Tragflächen sind mit dem Kreuz der Wehrmachtsluftwaffe bemalt. (Quelle: Twitter @falconnius/via Reuters)

Bei dem Flugzeug handelt es sich nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA um eine Maschine des Typs SNJ-5. Solche Flugzeuge wurden im Zweiten Weltkrieg von verschiedenen Staaten als Trainingsflugzeug, aber auch als Kampfflugzeug eingesetzt.



Gedenkflüge und Schaukämpfe

Auf den Tragflächen des Flugzeugs waren schwarz-weiße Kreuze aufgemalt, ein Symbol auch der Luftwaffe der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich zwar um ein amerikanisches Flugzeug, das aber nach einem Flugzeug der deutschen Luftwaffe aussehen sollte.

UPDATE: Van Nuys Airport confirms plane that crashed on 101 Freeway is from the airport's Condor Squadron vintage flying club https://t.co/AwlWL5VtTC pic.twitter.com/khTZ2aFpuQ — CBS Los Angeles (@CBSLA) October 23, 2018

Es gehört allerdings keinen Anhängern des Nationalsozialismus. Der nahegelegene Van Nuys Flughafen bestätigte, dass das Flugzeug vom "Condor Squadron" geflogen wird.



Dieser Klub will an US-Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg erinnern. Seine Mitglieder veranstalten mit alten Flugzeugen Showflüge, Scheinkämpfe in der Luft und Formationsflüge an Gedenktagen.