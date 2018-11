Sohn noch in Lebensgefahr

Unfall mit Feuerwehrauto: Motorradfahrer stirbt

12.11.2018, 13:21 Uhr | rew, dpa

Ein Notarztfahrzeug: Der 56-Jährige wurde zunächst reanimiert, verstarb jedoch in der folgenden Nacht. (Symbolbild) (Quelle: Seeliger/imago)

Der Vater saß mit seinem Sohn auf dem Motorrad, als der Unfall passierte: Bei Karlsruhe ist ein 56-Jähriger gestorben, nachdem der Fahrer eines Feuerwehrautos sein Motorrad übersehen hatte.

Nach einem Unfall mit einem Feuerwehrauto im Kreis Karlsruhe ist ein Motorradfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Am Abend zuvor war der 56-Jährige mit seinem 18 Jahre alten Sohn auf einem Motorrad in Rheinstetten unterwegs gewesen. Ihnen kam ein Feuerwehrfahrzeug entgegen, das aber nicht im Einsatz war.





Als der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens in eine Straße einbiegen wollte, übersah er offensichtlich das Motorrad. Der 56-Jährige stürzte nach einer Vollbremsung und krachte gegen das Feuerwehrfahrzeug. Sein 18 Jahre alter Sohn wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr, berichten die "Badischen Neusten Nachrichten". Der Vater erlag in der Nacht seinen Verletzungen.