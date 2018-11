Unglück in Rheinland-Pfalz

Holzofen explodiert in Wohnung – Familie verletzt

25.11.2018, 10:38 Uhr | dpa

Tragisches Ende eines Familienabends: Vier Personen sind bei einer Ofen-Explosion in Rheinland-Pfalz teils schwer verletzt worden. Am schlimmsten traf es einen 14-jährigen Jungen.

Ein explodierter Holzofen hat in Rheinland-Pfalz eine Familie in ihrem Wohnzimmer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, saß die fünfköpfige Familie am Samstagabend vor dem Ofen, als der mit einem lauten Knall detonierte. Splitter flogen umher, dichter Rauch machte sich breit. Am schwersten wurde der 14-jährige Sohn der Familie verletzt – er kam mit starken Verbrennungen und blutenden Schnittwunden in eine Klinik.





Mutter, Vater und ihr 12 Jahre alte Sohn atmeten giftigen Rauch ein. Das jüngste Kind kam mit dem Schrecken davon. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot nach Volxheim, das zwischen Mainz und Kaiserslautern liegt.