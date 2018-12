Vorfall in Australien

Drogenmissbrauch auf Festival – ein Toter, drei Jugendliche im Krankenhaus

09.12.2018, 14:14 Uhr | dpa

Es sollte eine tolle Party werden und endete als Tragödie: In Australien ist ein Jugendlicher auf einem Festival ums Leben gekommen – durch eine tödliche Menge Drogen.

In Australien ist ein 19-Jähriger auf einem Musikfestival vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Drei weitere Besucher kamen in kritischem Zustand ins Krankenhaus, nachdem sie auf der Tanzparty im Sydney Olympic Park am Samstagabend zusammengebrochen waren, wie die Polizei von New South Wales berichtete. Rund 18.000 Menschen hatten demnach auf der "Knockout Games of Destiny Dancy Party" im Sydney-Vorort Homebush gefeiert.







Die Behörden machten keinen Angaben dazu, welche Substanzen bei den vier jungen Besuchern zum Kollaps führten. Die Polizei hatte bei mehr als 60 Besuchern Drogen sichergestellt. Dazu zählte auch eine 18-Jährige, die fast 400 Kapseln der chemischen Partydroge MDMA mit sich führte.