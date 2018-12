34-Jähriger schwer verletzt

Erdgasauto explodiert an Tankstelle

25.12.2018, 01:01 Uhr | AFP

Ein Mann will sein Auto an einer Tankstelle in Achern mit Erdgas betanken. Der Tank des Fahrzeuges explodiert, der Fahrer wird schwer verletzt.

Durch eine Explosion beim Betanken seines Autos mit Erdgas ist ein 34-Jähriger in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Offenburg mitteilte, detonierte an einer Tankstelle in Achern der Fahrzeugtank. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt hinter dem Wagen.

Er wurde vom Rettungsdienst umgehend in eine Klinik gebracht. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden drei weitere Fahrzeuge und die Erdgaszapfanlage beschädigt. Gas trat aus der Anlage nicht aus. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 70.000 Euro. Ein Sachverständiger soll die Unglücksursache untersuchen.