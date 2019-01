Bäckerei zerstört

Heftige Explosion im Zentrum von Paris – zwei Tote

12.01.2019, 14:33 Uhr | df, t-online.de, nhr, dpa, AFP

Im Zentrum von Paris hat sich eine heftige Explosion gegeben. Die Detonation ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement in einer Bäckerei. Ein Augenzeuge berichtet von dem Vorfall.

Eine heftige Explosion hat am Morgen das Zentrum von Paris erschüttert. Die Polizei geht von einem Gasleck als Ursache aus. Zwei Menschen starben.

In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Morgen zu einer Explosion gekommen. Nach neuesten Behördenangaben kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Bei den Todesopfern handele es sich um Feuerwehrleute, sagten Sprecherin der Polizei und des Innenministeriums.

Damit korrigierten sie Aussagen von Frankreichs Innenminister Christophe Castaner, der zuvor im Fernsehen von vier Toten gesprochen hatte. Auch die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf die Pariser Staatsanwaltschaft, es seien zwei Menschen gestorben - und nicht vier. Zehn Menschen wurden schwer verletzt, 37 Menschen erlitten nach Angaben der Feuerwehr leichtere Verletzungen, darunter Feuerwehrleute.

Gasleck als Ursache wahrscheinlich

Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich die Explosion gegen 9.00 Uhr in einer Bäckerei in der Rue de Trévise, ein Feuer brach aus. Ursprünglich sei die Feuerwehr wegen des Austretens von Gas an den Ort der späteren Explosion gerufen worden. Die Polizei geht deshalb auch von einem Gasleck als Ursache aus.

Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister im Einsatz. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es am Vormittag. Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper in der Rue de Trévise im 9. Arrondissement.

Fernsehbilder zeigten dichten Rauch, der aus dem Gebäude drang. Die Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion geborsten, berichteten Medien. Journalisten vor Ort sagten im Fernsehen, die Szenerie sehe aus wie nach einem Bombenangriff. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.





Ein Anwohner aus einem nahe gelegenen Haus sagte BFMTV: "Ich habe gespürt, wie mein Haus für eine oder zwei Sekunden in seinen Grundfesten schwankte. Ich habe mich gefragt, ob es ein Attentat gab, ich hatte ein bisschen Angst."