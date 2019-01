Sperrung aufgehoben

Brand im U-Bahnhof Alexanderplatz – Zwei Verletzte

15.01.2019, 18:04 Uhr | lw, t-online.de

Berlin: Im U-Bahnhof am Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Feuer ausgebrochen. (Quelle: t-online.de)

In der U-Bahnstation am Berliner Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Brand ausgebrochen. 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. (Quelle: t-online.de)

Berlin: Brand in U-Bahnhof am Alexanderplatz ausgebrochen

In Berlin hat es in der U-Bahnstation Alexanderplatz gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Lage unter Kontrolle bringen. Bei dem Einsatz wurden zwei Menschen verletzt.

In der U-Bahnstation am Berliner Alexanderplatz ist ein Feuer ausgebrochen, das zu starker Rauchentwicklung geführt hat. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es in einem Schuhgeschäft in der Zwischenebene des Bahnhofs. Mittlerweile ist die Lage unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann und eine weitere Person seien verletzt worden.



Die Feuerwehr hatte Menschen in der Umgebung geraten, den Bereich um die U-Bahnstation zu meiden. 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Der #Brand ist gelöscht, die Lage übersichtlich, der Einsatz aber noch nicht abgeschlossen. Es verletzten sich leider eine Person und ein Feuerwehrmann. Der schnelle Einsatzerfolg ist auch der guten #Zusammenarbeit mit der @BVG_Ubahn zu verdanken. #WirRettenBerlin gemeinsam! pic.twitter.com/US4TEshucc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 15, 2019

Während der Löscharbeiten teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit, dass der U-Bahnhof gesperrt sei und die Linien U2 und U8 durchführen. Die Linie U5 endete U Frankfurter Tor. Inzwischen twitterten die Berliner Verkehrsbetriebe, alle Linien hielten auch wieder am Alexanderplatz.