Polizei ermittelt

Hongkong: Hotelfenster erschlägt Touristin

22.01.2019, 09:58 Uhr | AFP

Das Mira Hotel in Hongkong: Der Vorfall ereignete sich in dem Hotel, in dem 2013 der Whistleblower Edward Snowden unterkam. (Archivbild) (Quelle: Kraehn/imago)