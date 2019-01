Siedlungen werden evakuiert

Zweiter Dammbruch an Mine in Brasilien droht

27.01.2019, 11:58 Uhr | AFP

Nach dem Dammbruch in der Nähe einer Eisenerzmine in der brasilianischen Stadt Brumadinho sind sieben Tote geborgen worden. Weitere Tote werden erwartet, 200 Menschen werden noch vermisst. (Quelle: Reuters)

In Brasilien sind Bewohner von Siedlungen nahe eines gebrochenen Staudamms erneut bedroht. Der Dammbruch hatte eine tödliche Flutwelle ausgelöst.

Nach der verheerenden Schlammlawine an einem Eisenerzbergwerk in Brasilien befürchten die Experten einen weiteren Dammbruch. Das Bergwerksunternehmen Vale löste am frühen Morgen Alarm aus, nachdem Messungen ein Ansteigen des Wasserpegels an einem weiteren Staudamm der Anlage angezeigt hatten. Die Feuerwehr erklärte, angrenzende Siedlungen würden geräumt.



In dem Bergbaukomplex nahe dem Ort Brumadinho im Osten Brasiliens war am Freitag der Staudamm eines Rückhaltebeckens gebrochen. Eine riesige Schlammlawine bedeckte die Mine und umliegende Wohnhäuser. Bis Samstagabend wurden 34 Leichen geborgen, knapp 300 Menschen werden vermisst. Die Behörden haben kaum noch Hoffnung auf weitere Überlebende.