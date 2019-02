Patienten von Intensivstationen verlegt

Stromausfall in Berlin – Reparaturen dauern bis späten Abend

20.02.2019, 14:28 Uhr | dpa, t-online.de, jmt, aj, nhr

Kein Licht, kein Internet, kein Telefon: Im Stadtteil Köpenick wurde bei Bauarbeiten eine wichtige Stromleitung beschädigt. Die Patienten einer Intensivstation wurden vorsorglich verlegt, die Notaufnahmen arbeiten eingeschränkt.

Der großflächige Stromausfall im Berliner Südosten wird voraussichtlich erst am Abend vollständig behoben sein. Man gehe davon aus, dass die Vollversorgung erst um 21.30 Uhr wieder hergestellt werden könne, sagte die Sprecherin des Energieversorgers Vattenfall für das Berliner Stromnetz, Julia Klausch. Die Kabel müssten komplett erneuert werden. Ab etwa 18.30 Uhr solle es eine Teilversorgung geben, mit der rund die Hälfte der etwa 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe wieder versorgt werden könnten. Bei einer Bohrung an der Salvador-Allende-Brücke war am Dienstagnachmittag neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden.

Wegen des Stromausfalls blieben am Mittwoch auch Schulen und Kitas in den betroffenen Ortsteilen geschlossen, wie das Bezirksamt mitteilte. Auußerdem hat der Stromausfall Auswirkungen auf den medizinischen Bereich: 23 Patienten von Intensivstationen seien vorsorglich in andere Krankenhäuser verlegt worden, sagte eine Sprecherin des DRK Krankenhauses Köpenick. So solle eine bestmögliche Versorgung gesichert werden.

Wie die Gesundheitsverwaltung außerdem mitteilte, können in den Notaufnahmen der zwei Kliniken im Ortsteil derzeit keine ambulanten Patienten behandelt werden. Aus diesem Grund sei der ärztliche Bereitschaftsdienst verstärkt worden. Ein Krisenstab der Gesundheitsverwaltung sei aktiviert.

15 Uhr zu sportlich Ziel

Zunächst hatte Vattenfall angekündigt, die zerstörten Stromleitungen bis zum Mittwochnachmittag um 15 Uhr zu reparieren. Eine Sprecherin des Unternehmens nannte dieses Ziel im Laufe des Mittwochs "sportlich". Man wolle sauber, sicher und sorgfältig arbeiten. Bei der Reparatur kämen mehrere "unglückliche Komponenten" zusammen, die man in dieser Form noch nicht gehabt habe, sagte die Sprecherin. "Die bauliche Situation lässt wenig Spielräume." Wann die Stromversorgung wieder hergestellt werden kann, ist unklar. An der Reparatur werde mit Hochdruck gearbeitet: "Wir tun, was wir können."

Vom Stromausfall betroffene Köpenicker können mehrere Schulen aufsuchen, um sich aufzuwärmen oder ihr Handy aufzuladen. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick veröffentlichte am Mittwoch auf seiner Internetseite zu diesem Zweck eine Liste mit fünf Schulen. Eine Notversorgung mit Essen und Getränken könne jedoch nicht gewährleistet werden, hieß es. Am Rathaus Köpenick stand zudem ein Einsatzwagen des Arbeiter-Samariterbundes mit Internet- und Telefonanschluss bereit.

Polizei patroulliert

Um in Notfällen besser für die betroffenen Menschen erreichbar zu sein, griff die Berliner Polizei in der Nacht zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Zum einen seien deutlich mehr Polizisten im Einsatz, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein. "In der Gegend sind viele Streifenwagen unterwegs", sagte eine Sprecherin. Außerdem schickte die Polizei am späten Abend vier Fahrzeuge nach Köpenick, die dort als "stationäre Wachen" dienen sollten. Auf Twitter bedankten sich die Einsatzkräfte für die Besonnenheit der Bürger – und ergänzten: "Damit Sie gut schlafen können, beenden wir jetzt auch unsere Lautsprecherdurchsagen."

Dieses kaputte Stromkabel ist für den Blackout im Berliner Südosten verantwortlich. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

Die Feuerwehr teilte mit, dass 14 Freiwillige Feuerwehren vorsorglich alarmiert worden seien. Bürger wurden gebeten, wenn möglich Radiogeräte zu nutzen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

In mehreren Tausend Haushalten war es nicht nur dunkel – sondern auch kalt: Wegen des Blackouts waren die beiden Blockheizkraftwerke in Köpenick und Friedrichshagen vom Netz: "Die Wiederversorgung der rund 5.000 betroffenen Haushalte mit Wärme kann erst nach der Wiederversorgung mit Strom erfolgen", twitterte Vattenfall. "Das ist in der Tat außergewöhnlich", kommentierte der stellvertretende Berliner Landes-Branddirektor die Situation in der "Abendschau" des rbb.

Stromausfall #Köpenick: Fremdfirma beschädigt bei Horizontalbohrung im Bereich Salvador-Allende-Brücke die 110-kV-Kabel des Umspannwerks Landjägerstraße. Komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich, die vorauss. bis 15:00 Uhr am 20.02.19 andauern werden. — Vattenfall Germany (@Vattenfall_De) February 19, 2019

Teilweise fielen auch der Mobilfunk und das Festnetz aus. Außerdem liegt das Krankenhaus Köpenick in dem betroffenen Gebiet, das – wie auch beispielsweise das Bürgeramt – telefonisch nicht erreichbar war. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk richteten eine zusätzliche Notstromversorgung ein, um Schlimmeres im Krankenhaus zu verhindern. Einige Patienten von besonders sensiblen Stationen wurden in andere Kliniken umgesiedelt.

Aufgrund des #Stromausfall|es haben wir aktuell 14 #Freiwillige_Feuerwehr|en im Stadtgebiet vorsorglich alarmiert. Betroffene werden gebeten, für Informationen über den Stromausfall Radiogeräte einzuschalten und wenn möglich jetzt die @rbbabendschau zu schauen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 19, 2019

Der Stromausfall hat auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte auf Twitter mit, dass zahlreiche Ampelanlagen außer Betrieb seien. Der Straßenbahnverkehr war auf den Linien vom Rathaus Köpenick zu den Haltestellen Wendenschloss und Krankenhaus Köpenick sowie zwischen S-Bahnhof Grünau und Alt-Schmöckwitz unterbrochen. Wegen Ausfalls der Bahnsteigsbeleuchtung hielten die S-Bahnen außerdem nicht am Bahnhof Grünau.

Die Salvador-Allende-Brücke in Treptow-Köpenick ist derzeit wegen Bauarbeiten komplett für Autos gesperrt. Normalerweise ist sie eine der meistbefahrenen im Südosten der Stadt. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke weiter nutzen. Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde.