Unwetter in Deutschland

Baum stürzt auf Auto – Fahrer stirbt

04.03.2019, 13:01 Uhr | iger, dpa, t-online.de

In Nordrhein-Westfalen ist ein Autofahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Wahrscheinlich hat der Unfall mit Sturm "Bennet" zu tun.

Ein umstürzender Baum hat am Montag im münsterländischen Ochtrup einen 37 Jahre alten Autofahrer getötet. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der Mann aus Ochtrup saß allein im Auto.



Nordrhein-Westfalen, Ochtrup: Ein umstürzender Baum hat am Montag einen Autofahrer getötet. (Quelle: Nord-West-Media TV/dpa)



Sturmtief "Bennet" macht in den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Montagnachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. In der Nacht zum Montag hatte der starke Wind in Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete von zahlreichen Einsätzen.

Windstärke von mindestens 8 wird erwartet

Auch am Vormittag seien im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen, sagte die Meteorologin vom Dienst am Montag. "Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab." Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Nachmittag noch mit Windstärke 8.







Auch in Berlin und Brandenburg wird es windig. Das Sturmtief kann am Montag für starke Gewitter sorgen. Die Folge sind schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Zeitweise sei dabei auch schauerartiger Regen möglich, der örtlich stärker ausfallen könne.