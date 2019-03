Unwetter in Deutschland

Unfälle, Sperrungen und ein Todesopfer

04.03.2019, 15:40 Uhr | iger, dpa, t-online.de

Sturm "Bennet" sorgt für Probleme in Teilen Deutschlands. Autobahnen mussten gesperrt werden. In Nordrhein-Westfalen ist ein Autofahrer von einem Baum erschlagen worden.

NRW: Umgestürzter Baum tötet Autofahrer

Ein umstürzender Baum hat am Montag im münsterländischen Ochtrup einen 37 Jahre alten Autofahrer getötet. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der Mann aus Ochtrup saß allein im Auto.



Nordrhein-Westfalen, Ochtrup: Ein umstürzender Baum hat am Montag einen Autofahrer getötet. (Quelle: Nord-West-Media TV/dpa)



Sturmtief "Bennet" macht in den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Montagnachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. In der Nacht zum Montag hatte der starke Wind in Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete von zahlreichen Einsätzen.

Autobahn 14 gesperrt: Sturmböe erfasst Lkw

Nach einem sturmbedingten Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ist die Autobahn 14 zwischen Grabow und der Landesgrenze zu Brandenburg am Montag in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt worden. Der Lastwagenfahrer habe am späten Vormittag durch eine Sturmböe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.



Danach sei er von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten den Angaben zufolge am Nachmittag an. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Grabow über die B5 umgeleitet.

Autobahn 62 gesperrt: Sturm beschädigt Windrad

Heftige Sturmböen haben am Montag in der Nähe von Birkenfeld Teile eines Windrads auf die Autobahn 62 geweht. Da noch weitere Stücke eines Rotorblattes herunter kommen könnten, werde die Fahrbahn zwischen Birkenfeld und dem saarländischen Freisen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem könne die Kreisstraße zwischen Hahnweiler und Gimbweiler aus Sicherheitsgründen derzeit nicht genutzt werden.

Ein Fahrer habe das Hindernis auf der Autobahn bemerkt und gemeldet. Eine Überprüfung des Windrads zeigte: "Ein Blatt ist beschädigt, hängt herunter." Handwerker des Windradbetreibers würden derzeit abklären, wie es mit dem Rad weitergehe, sagte der Sprecher.

Windstärke von mindestens 8 wird erwartet

Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Nachmittag noch mit Windstärke 8. "Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab."





Auch in Berlin und Brandenburg wird es windig. Das Sturmtief kann am Montag für starke Gewitter sorgen. Die Folge sind schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Zeitweise sei dabei auch schauerartiger Regen möglich, der örtlich stärker ausfallen könne.