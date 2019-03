Frankfurter Flughafen

Drohne legt Flugverkehr für 30 Minuten lahm

22.03.2019, 18:54 Uhr | rtr

Eine Drohne hat den Frankfurter Flughafen am Freitag in Atem gehalten. 30 Minuten stand der Flugverkehr still. Der Sicherheitsdienst wollte auf Nummer sicher gehen.

Wegen einer Drohne hat der Frankfurter Flughafen am Freitag für eine halbe Stunde seinen gesamten Flugverkehr eingestellt. Das unbemannte Fluggerät sei im Süden des Flughafengeländes gesehen worden, teilte die Flughafengesellschaft Fraport auf Twitter mit. Der Flugbetrieb sei bis zur Klärung der Lage durch die Bundespolizei eingestellt worden, von 17.15 Uhr an hätten für 30 Minuten keine Starts und Landungen stattgefunden. Inzwischen laufe der Flugbetrieb wieder normal. Es habe kein Chaos gegeben, betonte Fraport.







Am größten britischen Flughafen London-Heathrow wurde der Flugbetrieb in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Drohnensichtungen unterbrochen. Einmal waren davon etwa 120.000 Passagiere betroffen.