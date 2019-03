Vorfall in Hameln

Hund zerreißt zweijährigem Jungen die Wange

27.03.2019, 13:01 Uhr | AFP

In Niedersachsen ist ein zweijähriges Kind zum Opfer eines Hundeangriffs geworden. Das Tier biss dem Jungen in die Wange – mit fatalen Folgen. Der Besitzer des Hundes ist bislang nicht gefunden.

Ein Hund hat einem Kleinkind in Hameln ein Stück Fleisch aus der Wange gebissen. Der Vorfall mit dem Tier habe sich am Mittwochmorgen ereignet, teilte die Polizei der niedersächsischen Stadt mit. Der zweijährige Junge spielte demnach im Vorgarten, als der Hund offenbar durch eine offene Pforte kam und ihn attackierte.

Die Mutter und die Großeltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt bei offener Tür im Haus, aber in unmittelbarer Nähe des Kindes. Dessen Weinen alarmierte sie, der Großvater sah beim Hinauslaufen kurz einen etwa 40 Zentimeter großen, hellbraunen Hund. Nach Angaben der Polizei kam der schwerverletzte Junge in ein Krankenhaus in Hannover.







Nach ersten Ermittlungen der Beamten war ein derartiger Hund in der unmittelbaren Nachbarschaft im Ortsteil Afferde niemandem bekannt. Möglicherweise sei das Tier herrenlos unterwegs gewesen, hieß es.