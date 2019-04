Wetter in Deutschland

Sprühregen, Schauer, Schneeregen: Es wird ungemütlich

Wetter: Nach den frühlingshaften Temperaturen wird es in dieser Woche deutlich kälter in Deutschland. (Quelle: t-online.de)

Warm und freundlich zeigte sich der April in den letzten Tagen in fast ganz Deutschland. Doch mit dem schönen Frühlingswetter ist nun erstmal Schluss. Die Temperaturen gehen deutlich nach unten. (Quelle: t-online.de)

Bis zum Wochenende bleibt es nass und kalt. Es kommt immer wieder zu Schneeschauern. Die Straßen können glatt sein. Doch schon nächste Woche gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Das Wetter in Deutschland bleibt wolkenverhangen und regnerisch. Momentan gibt es immer wieder Regenschauer, sogar Schneeregen ist dabei. Auf den Straßen kann es glatt werden. In der Nacht zu Freitag ist der Himmel meist locker bis stark bewölkt. Im südlichen Deutschland vom Saarland über Franken bis zur Schwäbischen Alb bleibt es oft heiter. Der Osten muss mit Regen rechnen.

An der Ostsee kann es sogar Schneeregen oder Schneeschauer geben. "Hier gibt es ein geringes Risiko für Glätte", sagt Wetterexperte Alexander Fromm von der MeteoGroup zu t-online.de. Die Temperaturen bewegen sich nachts zwischen 4 Grad Richtung Alpenrand bis -2 Grad in Franken. In höheren Lagen kann es bis zu -5 Grad geben.

Regenwolken und Schneeschauer bestimmen das Wochenende

Am Freitag ist es morgens Richtung Ostsee, Franken, Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz freundlich. In den anderen Gebieten Deutschlands bleibt es stark bewölkt. Im Laufe des Tages verdichten sich fast überall die Wolken und im Norden sowie Richtung Alpenrand kann sogar Schneeregen runterkommen. Die Werte liegen zwischen 1 Grad im Erzgebirge und 12 Grad in Breisgau. Im Norden gibt es 3 bis 7 Grad, im Osten 1 bis 6 Grad, der Westen kommt auf 1 bis 8 Grad und im Süden werden 5 bis 12 Grad erwartet. In der Nacht ist es fast überall frostig.

Auch am Samstag ist noch keine Besserung in Sicht. Überall ist es locker bis stark bewölkt – und es sind verbreitet Schauer möglich. In Höhenlagen kann es wieder Schnee geben. Immerhin: "Die Sonne zeigt sich vereinzelt im Westen und im Südosten. Vom Emsland über den Oberrhein bis zum Saarland soll es trocken bleiben", erklärt Fromm. Die Werte bewegen sich zwischen 2 Grad im Erzgebirge und bis zu 9 Grad am Bodensee. Im Norden klettern die Temperaturen auf 4 bis 7 Grad, im Osten auf 2 bis 7 Grad, im Westen auf 4 bis 8 Grad und im Süden auf 4 bis 9 Grad. In der Nacht wird es wieder richtig kalt. In ganz Deutschland herrschen Minustemperaturen. Vorsicht: Auch die Straßen können glatt sein.

Am Sonntag zeigt sich in der Nordhälfte voraussichtlich die Sonne. Der Süden bleibt mit Sprühregen weiterhin bedeckt. Die Werte liegen zwischen 6 Grad im Erzgebirge und 12 Grad an der Lausitz. Im Norden gibt es 6 bis 10 Grad, im Westen 7 bis 10 Grad und der Süden kommt auf 6 bis 10 Grad.





Hoffnung gibt die nächste Woche: "Die Niederschläge lassen nach und wir haben wieder mehr Sonne. Das Wetter bewegt sich wieder Richtung Frühling", so Fromm. Das Thermometer klettert dann bereits am Montag wieder auf bis zu 17 Grad. Und auch die Regenschauer werden selten.