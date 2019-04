Krieg, Terror, Feuer-Drama

Die bewegende Geschichte des Helden von Notre-Dame

Als das Feuer in Notre-Dame ausbricht, stürmt Jean-Marc Fournier in die Kathedrale, um die wohl wichtigste Reliquie zu retten. Es ist nicht die erste selbstlose Tat dieses besonderen Mannes.

Zielstrebig stürmte Jean-Marc Fournier am Montagabend in die Kathedrale Notre-Dame, um die wohl wichtigste Reliquie im Inneren des Gotteshauses zu retten. Die Dornenkrone, die Jesus Christus bei der Kreuzigung getragen haben soll, ist für das Christentum von unschätzbarem Wert. Und dank des heldenhaften Einsatzes des Kaplans der Pariser Feuerwehr hat sie die Brandkatastrophe schadlos überstanden.

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

"Jean-Marc Fournier ist in Begleitung seiner Kollegen in die Kathedrale gerannt und wusste genau, wo sich die Dornenkrone befindet. So konnte sie gerettet werden", berichtete Reporter Etienne Loraillière vom katholischen TV-Sender "KTO" unmittelbar nach Ausbruch des Feuers.

In einer Nacht vieler Helden stach mit Fournier einer hervor, den die Franzosen nicht erst seit der Katastrophe von Notre-Dame als Helden feiern. Der Geistliche, der vor seiner Tätigkeit in Paris unter anderem in Deutschland stationiert war, war einer der ersten, die am 16. November 2015 den Konzertsaal "Bataclan" betraten.

Dort, wo zuvor Dutzende Menschen von bewaffneten Terroristen durch Schüsse und Handgranaten getötet worden waren, kümmerte sich Fournier um die Verletzten, betete für die Opfer und deren Angehörige und erteilte den Opfern Absolution.

Feuerwehrmänner am Eingang zu Notre-Dame: Von der Decke fallen Glut und Streinsbrocken herab. (Quelle: Julien Mattia/Le Pictorium/imago images)

"Ich habe die vollständige Absolution erteilt, da mich die Kirche dafür autorisiert hat", sagte Fournier nach dem Bataclan-Attentat.

Zehn Soldaten sterben, Fournier überlebt

Den Tod vieler Menschen musste der Mittfünfziger bereits während seiner Zeit bei der französischen Armee miterleben. Fournier war als Geistlicher Teil der Streitkräfte und unterstütze die Truppe unter anderem in Afghanistan.

Dort überlebte er einen Angriff aus dem Hinterhalt, bei dem zehn französische Soldaten getötet wurden. Wieder war Fournier zur Stelle, um Beistand zu leisten.

"Er hatte überhaupt keine Angst"

In Notre-Dame findet die beeindruckende Biographie des zurückhaltenden Mannes seine Fortsetzung. "Er hatte überhaupt keine Angst und ist zielstrebig in die Kathedrale gerannt, um die Dornenkrone zu retten", wird ein Mitglied der Rettungskräfte vom britischen Nachrichtenportal "Sky News" zitiert. "Er ist ein absoluter Held".





Persönlich hat sich Fournier noch nicht geäußert. Was zu seiner Persönlichkeit zu passen scheint. Er weiß durch Taten zu überzeugen, nicht durch große Worte.