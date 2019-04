Technischer Defekt

Wirbel um schwarze Rauchsäule über Köln

19.04.2019, 20:26 Uhr | dpa

Auf Twitter häuften sich Bilder von einer schwarzen Rauchsäule am Himmel über Köln. Ursache war ein Stromausfall in der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf.

Rauchsäule am Himmel der Domstadt: Über der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf hat es an einer Raffinerie-Fackel eine weithin sichtbare Rußbildung gegeben. Ursache sei ein Stromausfall gewesen, der inzwischen behoben sei, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend.







Die Feuerwehr warnte vor Geruchsbelästigungen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Auf Twitter teilten Anwohner Bilder der Rauchsäule. Mehrere Medien berichteten.