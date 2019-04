Österreich

Snowboarderin stürzt 300 Meter in die Tiefe und überlebt

20.04.2019, 21:48 Uhr | bmb, dpa

Eine Snowboarderin ist in Österreich 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie war am Dachstein unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm – wie durch ein Wunder überlebte die Frau.

Eine Snowboarderin ist am Dachstein in Österreich 300 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall überlebt. Die 41 Jahre alte Frau aus der Slowakei wurde mit einem Hubschrauber gerettet und schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Die österreichische "Kronen Zeitung" berichtet , dass die Alpinistin und zwei Begleiter mit der Seilbahn auf den Dachstein fuhren, um von der Austriascharte über freies Gelände ins Tal zu fahren. Plötzlich geriet sie mit ihrem Board ins Rutschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.





Sie stürzte rund 300 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Dem Bericht zufolge trug die Frau zum Zeitpunkt des Unglücks einen Helm und einen Rückenprotektor, die sie vor schlimmeren Verletzungen bewahrte.