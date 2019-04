Ostermesse auf dem Petersplatz

Papst Franziskus spendet Segen "Urbi et Orbi"

21.04.2019, 17:06 Uhr | dpa

Während des Gottesdienstes am Ostersonntag beteten Gläubige im Vatikan, in Jerusalem und in Paris auch für die Opfer der Attentate von Sri Lanka. (Quelle: Reuters)

Der Papst hat mit Zehntausenden Gläubigen in Rom die Ostermesse gefeiert. Im Anschluss spendet das Kirchenoberhaupt den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".

Papst Franziskus hat mit Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse gefeiert. Überschattet wurden die Feierlichkeiten von einer verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka, bei der am Ostersonntag auch katholische Kirchen angegriffen wurden. Der Papst äußerte sich dazu zunächst nicht. Im Anschluss an die Messe spendet das Oberhaupt der Katholischen Kirche von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi".







"Manchmal wenden wir uns ausschließlich unseren Problemen zu, die nie ausgehen", sagte der Papst in seiner Predigt bei der Vigilfeier am Samstagabend im Petersdom. "Wir bitten um die Gnade, nicht von der Strömung, vom Meer der Probleme weggetragen zu werden; nicht an den Felsen der Sünde und auf den Klippen des Misstrauens und der Angst zu zerschellen."

An Ostern erinnern die Christen an die Auferstehung Jesu Christi, für sie ist es das zentrale Fest. Jedes Jahr kommen Hunderttausende Menschen über die Feiertage nach Rom. Der Segen "Urbi et Orbi" gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet "Der Stadt und dem Erdkreis" und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gespendet.