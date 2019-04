Bis zu zehn Kilometer Stau

Tödlicher Unfall bei Recklinghausen – A2 voll gesperrt

24.04.2019, 12:32 Uhr | dpa

Schwerer Unfall auf Autobahn 2: Durch die Kollision wurde der Transporterfahrer im Führerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Auf der A2 in Nordrhein-Westfalen ist ein Transporterfahrer ums Leben gekommen, als er an einem Stauende unter einen Sattelzug geriet. Die Autobahn bleibt voraussichtlich bis Mittag voll gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) ist ein Transporter-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn bleibe in Richtung Oberhausen zwischen Henrichenburg und Recklingshausen-Ost voraussichtlich bis 13 Uhr voll gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Autofahrer müssten mit sechs bis zehn Kilometer Stau rechnen und sollten den Bereich umfahren.







Den Angaben zufolge war der Transporter am Mittwochmorgen am Stauende unter einen Sattelzug geraten. Ein Autofahrer fuhr dann auf den Transporter auf und wurde schwer verletzt. Der Transporter-Fahrer sei durch die Kollision im Führerhaus eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben.