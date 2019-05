Tragödie in New York

Sechs Menschen bei Wohnungsbrand getötet

08.05.2019, 15:47 Uhr | dpa

Das Unglückshaus in Harlem: Hier brach in einem Apartment ein Feuer aus. (Quelle: Richard Drew/AP/dpa)

Flammeninferno im New Yorker Stadtteil Harlem: Am Morgen war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Dabei fanden sechs Menschen den Tod – die Opfer sind größtenteils Kinder.

Bei einem Wohnungsbrand im New Yorker Viertel Harlem sind am Mittwochmorgen (Ortszeit) sechs Menschen getötet worden, darunter vier Kinder. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand in der Küche des Apartments ausbrach und schnell auf die gesamte Wohnung übergriff.





Insgesamt seien etwa 100 Feuerwehrleute zu dem Einsatz nördlich des Central Parks gerufen worden. "Als sie die rückwärtigen Schlafzimmer erreichten, fanden sie sechs getötete Bewohner des Apartments, es waren zwei Erwachsene und vier Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren", sagte Sprecher Daniel Nigro.