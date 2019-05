Unfall in New York

New York: Hubschrauber stürzt in den Hudson River

16.05.2019, 09:34 Uhr | dpa

Ein Hubschrauber ist kurz nach dem Start in den Hudson River in New York gestürzt. Videos im Netz zeigen, wie sich der Flieger kurz vor dem Aufprall um die eigene Achse dreht.

In New York ist ein Hubschrauber kurz nach dem Start in den Hudson River gestürzt. Nur wenige Minuten nach dem Abheben in Manhattan sei der Helikopter ins Wasser gefallen, berichtete die New Yorker Polizei.

Bei dem Unglück war demnach nur der Pilot an Bord, der den Absturz überlebte. Auch das Fluggerät sei geborgen worden. Ein im Internet zirkulierendes Video zeigte, wie sich ein Hubschrauber kurz vor dem Aufprall unkontrolliert um die eigene Achse drehte.

BREAKING UPDATE: Helicopter Crash in Hudson River. Witness video showing chopper hovering & spinning around. He thought pilot was doing tricks. But police source says pilot was moving frm 1 part of landing pad to another, lost control & crashed in water. #hudsonriver pic.twitter.com/9h4fgwk16a — Linda Schmidt (@LSchmidtFox5) May 15, 2019

Die Zeitung "New York Daily News" berichtete, dass der 35 Jahre alte Pilot aus dem Helikopter ins Wasser sprang und von einem Boot aufgenommen wurde. Er habe sich lediglich einen Schnitt an der Hand zugezogen.



Nicht weit entfernt von der Unglücksstelle hatte ein Pilot 2009 ein US-Airways-Flugzeug spektakulär auf dem Hudson notgelandet, ohne dass dabei jemand verletzt wurde.