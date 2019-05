Zu viel Regen in Baden-Württemberg

Mini-Schlammlawine sorgt für feuchte Keller

19.05.2019, 13:37 Uhr | t-online.de

In einer Gemeinde in Baden-Württemberg hat eine Schlammlawine für nasse Keller gesorgt. Glück im Unglück: Die Feuerwehr war wegen einer Feier gleich um die Ecke. (Quelle: Neckar Fernsehen)

In einer Gemeinde in Baden-Württemberg hat eine Schlammlawine für nasse Keller gesorgt. Glück im Unglück: Die Feuerwehr war wegen einer Feier gleich um die Ecke.

Starke Regenfälle haben am Samstagnachmittag in Baden-Württemberg eine Mini-Schlammlawine verursacht. Die Wassermassen sorgten dafür, dass ein Bach überlief. Der überschwemmten Teile der Straßen in Deizisau in der Nähe von Stuttgart.

Keller und Tiefgaragen liefen voll und die Straßen waren teilweise Zentimeter hoch mit Schlamm bedeckt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war schnell am Unglücksort. Sie baute ein paar Straßen entfernt ihr alljährliches Feuerwehrfest auf.







Die Einsatzkräfte mussten Keller und Tiefgaragen leer pumpen und die Straße und Einfahrten vom Schlamm befreien. Eine Stunde vor dem Beginn des Feuerwehrparty war der Großteil der Einsatzkräfte wieder am Feuerwehrhaus, sodass das Fest pünktlich starten konnte.