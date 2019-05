Sechsjährige stirbt in Krankenhaus

Mädchen stürzt in Main: "Kein Fremdverschulden"

27.05.2019, 15:51 Uhr | lw, dpa

Das Mainufer in Frankfurt: Ein Mädchen ist bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. (Symbolbild) (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Die Frankfurter Feuerwehr konnte dem Mädchen nicht mehr helfen: Eine Sechsjährige ist am Wochenende in den Main gefallen und wenig später gestorben. Erste Ermittlungen geben Aufschluss über das Geschehen.

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Frankfurt in den Main gestürzt und wenige Stunden später gestorben. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglück aus. Wie die Staatsanwaltschaft in Offenbach mitteilte, sei kein Fremdverschulden erkennbar.

Zeugen hätten beobachtet, wie die Sechsjährige gemeinsam mit ihrem Bruder zum Spielen an den Fluss gegangen sei, berichtete ein Sprecher der Behörde. Dort sei das Kind ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Von einer Obduktion werde daher abgesehen.







Die Feuerwehr habe das Mädchen aus dem Fluss geborgen und in ein Krankenhaus nach Offenbach gebracht. Dort starb das Kind knapp drei Stunden später.