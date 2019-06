Unwetter erreicht Saarland und Rheinland-Pfalz

"Rock am Ring": Blitzeinschlag nahe Festivalgelände

06.06.2019, 01:25 Uhr | aj, t-online.de

Tausende Besucher des Festivals auf dem Nürburgring haben sich auf eine ungemütliche Nacht mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen eingestellt Der Veranstalter ruft auf, sich im Auto vor Blitzen in Sicherheit zu bringen.

Ein Gewitter mit teils heftigen Sturmböen hat am Mittwochabend das Saarland und das westliche Rheinland-Pfalz erreicht. In der Nacht zum Donnerstag sollte das Gewitter auch den Westen Nordrhein-Westfalens erreichen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. "Dabei ist vor allem der Wind das Problem – es sind orkanartige Böen bis zu 115 Stundenkilometern möglich", sagte die Sprecherin.

Die Veranstalter des Festivals "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel warnten Besucher vor dem bevorstehenden Unwetter. "Es ist mit starkem Wind und Niederschlag sowie Blitzaktivität zu rechnen. Bitte plant Eure Pavillons ab und sichert Eure Zelte!", lautete es in einer Mitteilung. Die Besucher wurden per Durchsagen auf dem Festivalgelände dazu aufgerufen, zur Sicherheit zunächst in ihren Autos zu verweilen.

23:59, es blitzt echt ne Menge. Ab und zu sogar mit Donner. Wind kommt auch so langsam. Regen aber immer noch Fehlanzeige.



Hier auf C6 kommen langsam mehr Leute zu den Autos. Immerhin. #RaR2019 #Unwetter — Victoria H (@marsgirl298) June 5, 2019

Auch Wetterdienste warnten Besucher des Rockfestivals auf Twitter vor dem Gewitter. Kachelmannwetter berichtete von einem heftigen Blitzeinschlag in der Nähe des Festivalgeländes.

Im Ortsteil Mennig im saarländischen Perl fielen innerhalb von zehn Minuten sechs Liter Regen pro Quadratmeter, wie die Sprecherin des DWD sagte.







Die Feuerwehr in Saarbrücken berichtete von ersten Einsätzen wegen umgekippter Bäume. Menschen seien dabei zunächst nicht verletzt worden, hieß es.