Unwetter erreicht Nordrhein-Westfalen

"Rock am Ring": Heftiges Gewitter zieht über Festivalgelände

06.06.2019, 03:39 Uhr | aj, t-online.de

Tausende Besucher des Festivals auf dem Nürburgring haben sich auf eine ungemütliche Nacht mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen eingestellt Der Veranstalter ruft auf, sich im Auto vor Blitzen in Sicherheit zu bringen.

Ein großes Gewittersystem ist am Mittwochabend von Frankreich aus über die Benelux-Staaten nach Deutschland gezogen und hat den Nachthimmel dabei mit mehr als 177.000 Blitzen erleuchtet. "Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am frühen Donnerstagmorgen.



Das Gewitter hatte am späten Abend Westdeutschland erreicht und vom Saarland bis in den Raum Kleve für anfangs orkanaritge Böen und Starkregen gesorgt. Auf seinem Weg nach Norden verlor es dann aber an Wucht und war am frühen Morgen größtenteils auf die Nordsee abgezogen. Größere Schäden, wie sie in der Nacht zuvor etwa ein Tornado in Bocholt angerichtet hatte, gab es in der Nacht zu Donnerstag laut ersten Mitteilungen nicht.

Es ist noch Leben in der #Gewitter-front, einzelne Zellen reichen bis nach Südhessen jetzt. Kräftige Gewitter besonders in NRW weiterhin. Baut immer mal nach Osten an, wie hier zu sehen:https://t.co/imkPPqEfxg /FRhttps://t.co/yCvjYnqb3d — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 5, 2019

Die Veranstalter des Festivals "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel hatten Besucher schon am Abend vor dem bevorstehenden Unwetter gewarnt. "Es ist mit starkem Wind und Niederschlag sowie Blitzaktivität zu rechnen. Bitte plant Eure Pavillons ab und sichert Eure Zelte!", lautete es in einer Mitteilung. Die Besucher wurden per Durchsagen auf dem Festivalgelände dazu aufgerufen, zur Sicherheit zunächst in ihren Autos zu verweilen.

Auch Wetterdienste hielten die Besucher des Rockfestivals auf Twitter auf dem Laufenden. Nach einer ersten Gewitterfront, die über die Eifel hinwegzog, berichtete Kachelmannwetter später von heftigen Blitzen in der Nähe des Festivalgeländes.

Die Feuerwehr der Stadt Bochum gab eine Unwetterwarnung auf Twitter heaus. Und auch in anderen Städten der Umgebung zuckten heftig die Blitze und ertönte der Donner, wie viele Bewohner unter anderem in den Städten Köln, Bonn und Mannheim auf Twitter mitteilten.

⚠️ Wetterwarnung ⚠️



In den nächsten Stunden besteht die Gefshr von schweren Gewittern in #Bochum! Bitte paar auf euch auf!#fwbo #EinsatzfürBochum #Gewitter pic.twitter.com/lQPePaYVbO — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) June 5, 2019

Im Ortsteil Mennig im saarländischen Perl fielen schon am Abend innerhalb von zehn Minuten sechs Liter Regen pro Quadratmeter, wie die Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.









Die Feuerwehr in Saarbrücken berichtete von ersten Einsätzen wegen umgekippter Bäume. Menschen seien dabei zunächst nicht verletzt worden, hieß es.