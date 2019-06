A3 bei Würzburg

Lkw rast in Stauende – drei Lastwagen brennen komplett aus

06.06.2019, 21:03 Uhr | dpa

Auf der A3 bei Würzburg kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Lkws. Sechs Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Fahrer aus Rumänien in ein Stauende gefahren. (Quelle: SAT.1 Bayern)

Nach einem schweren Verkehrsunfall war die A3 in Bayern für Stunden gesperrt. Ein Sattelzug war in ein Stauende gerast. Mehrere Lastwagen gingen in Flammen auf.

Drei ausgebrannte Lastwagen und sechs Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 3 am Donnerstagnachmittag. Ein Lkw-Fahrer war zwischen Kist und Heidingsfeld in ein Stauende gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Zwei vorausfahrende Gespanne und ein Kleinlaster wurden zusammengeschobenen. Die drei beteiligten Sattelzüge fingen unmittelbar nach der Kollision Feuer. Der Fahrer des Unglückslastwagens wurde dabei schwer verletzt, fünf weitere Menschen aus den anderen Fahrzeugen leicht.





Alle Verunfallten kamen in Krankenhäuser. Die Autobahn war für Stunden komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Rettungswagen und Hubschraubern vor Ort.