Unwetter am Freitagabend

Windhose erfasst Festzelt in NRW – zwölf Verletzte

08.06.2019, 06:27 Uhr | dpa, t-online.de, jmt

Tornado in der Eifel Anfang März (Archivbild): Nun erfasste eine Windhose ein Festzelt in Langenberg. (Quelle: Screenshot Marco Wilms/TNN)

Erneut ist eine Windhose durch eine Gemeinde in NRW gefegt. Sie erfasste das Festzelt eines Fußballturniers. Erst vor einigen Tagen hatte ein Tornado in Bocholt getobt.

Bei einem Fußballturnier in Nordrhein-Westfalen hat eine Windhose ein Festzelt durch die Luft gewirbelt und zwölf Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ging über der kleinen Gemeinde Langenberg am Freitagabend ein heftiges Unwetter nieder. Die Windhose hob das zwölf mal acht Meter große Zelt an und begrub mehrere Menschen unter sich. Sanitäter versorgten zwölf Verletzte, von denen einer schwere Blessuren erlitt. Die Opfer kamen ins Krankenhaus.







Erst vor wenigen Tagen hatte ein Tornado schwere Schäden im nordrhein-westfälischen Bocholt angerichtet, Häuser abgedeckt und ein Auto durch die Luft gewirbelt. Anfang März hatte ein Tornado die Gemeine Roetgen in der Eifel verwüstet. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.