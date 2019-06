Lübeck und Wuppertal

Kinder sterben nach Sturz aus Fenster

13.06.2019, 16:44 Uhr | dpa, lw

In Lübeck fällt ein Baby aus dem fünften, in Wuppertal stürzt ein Kleinkind aus dem dritten Stock. Für beide Kinder endet das Unglück tödlich.

In Lübeck ist ein einjähriges Kind aus einem Fenster im fünften Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gefallen. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn wurde der Junge so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle starb, wie die Polizei mitteilte.

Der genaue Unfallhergang werde derzeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Erste Erkenntnisse deuteten aber darauf hin, dass das Kind beim Spielen aus dem geöffneten Fenster des Hauses in der Lübecker Altstadt gefallen sei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam des Kindes zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.

Junge stirbt in Wuppertaler Krankenhaus

Das Kind, das in Wuppertal starb, war 13 Monate alt. Der Junge erlag seinen Verletzungen der Polizei zufolge nach einem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock. Wieso er aus dem Fenster in einem Wohnhaus stürzte, war nicht bekannt.







"Wir müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei abwarten", sagte der Sprecher. Das Kleinkind hatte bei dem Sturz am Mittwoch lebensgefährliche Verletzungen erlitten und war in ein Krankenhaus gekommen. Dort starb es laut Polizei noch im Laufe des Mittwochs. Die Eltern wurden von Seelsorgern betreut.