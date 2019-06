Unfall nahe Greven

Mann fährt in Gegenverkehr und stirbt

14.06.2019, 14:21 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz: Ein Mann ist in NRW bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) (Quelle: Deutzmann/imago images)

In Nordrhein-Westfalen sind zwei Autos kollidiert, nachdem einer der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Ein 65-Jähriger überlebte das Unglück nicht.

Bei einem Verkehrsunfall im Münsterland bei Greven ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei Steinfurt war der 65-Jährige am Morgen mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß der Grevener mit dem Fahrzeug einer 33-Jährigen zusammen.







Die Frau, ebenfalls aus Greven, wurde schwer verletzt. Die Polizei prüft, ob ein medizinischer Notfall den Unfall ausgelöst hat.