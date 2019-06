Bei Bauarbeiten im Stadtzentrum

Fliegerbombe in Berlin entdeckt – Entschärfung am späten Abend

14.06.2019, 20:10 Uhr | dru, t-online.de

Mitten in Berlin wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Laut Polizei wurde der Blindgänger auf einer Baustelle in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz gefunden. (Quelle: t-online.de)

Weltkriegsbombe in Berliner Zentrum entdeckt

Eine Bombenentschärfung bringt den Feierabendverkehr in der Hauptstadt durcheinander. Mitten im Zentrum war ein Blindgänger gefunden worden. Er soll noch am Freitag entschärft werden.

Im Zentrum von Berlin ist am Freitag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei soll sie noch im Laufe des Abends entschärft werden. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von 300 Metern gezogen.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde den Angaben zufolge bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Alexanderplatz gefunden. Er soll 100 Kilo schwer sein, der Zünder sei intakt.

Innerhalb des Sperrkreises leben rund 3.000 Menschen, auch ein Pflegeheim liegt dort. Die Betroffenen werden vor der Entschärfung evakuiert. Mehrere Straßen müssen abgesperrt werden. Ab 22 Uhr soll dann die Entschärfung beginnen.

#UPDATE:

Der Sperrkreis hat sich geändert. Im markierten Bereich wird es zu Evakuierungen kommen. Das #Alexa wird erst nach Geschäftsschluss evakuiert. Beim #Fernsehturm ist nur die Turmkugel betroffen.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/cnOpLBt72a — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 14, 2019

Der Einsatz sei in die späten Abendstunden gelegt worden, um die Auswirkungen auf den Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten. Dennoch wird es zu Beeinträchtigungen kommen. Mehrere S- und U-Bahn-Linien werden während der Entschärfung nicht fahren, teilten die Behörden auf Twitter mit. Die Straßensperrungen werden bis in die Nachtstunden anhalten.

Der Fundort der Fliegerbombe in Berlin-Mitte: Bauarbeiter hatten den Blindgänger entdeckt. (Quelle: Jan-Henrik Wiebe/t-online.de)

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes untersuchen die Bombe. (Quelle: Jeanne Plaumann/t-online.de)

Ein großes Einkaufszentrum, das im Sperrkreis liegt, sollte bis Ladenschluss offen bleiben. Am Nachmittag hatte es noch geheißen, das "Alexa" werde geräumt.





Zwischenzeitlich war die Verkehrslage in der Hauptstadt durch einen Stromausfall auf der wichtigen Ringbahn zusätzlich angespannt. Für mehrere Stunden verkehrten auf einem Abschnitt des südlichen Rings keine Züge. Zwar waren Busse für einen Ersatzverkehr angefordert worden, es seien aber keine Busse verfügbar gewesen, teilte die S-Bahn auf Twitter mit. Inzwischen ist der S-Bahn-Verkehr dort wieder angelaufen.