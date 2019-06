Löscharbeiten dauern an

Therme in Duisburg steht in Flammen

17.06.2019, 10:27 Uhr | dpa, rew

Therme in Duisburg stand in Flammen

Es war kurz vor Mitternacht, als ein Zeuge die Feuerwehr alarmierte: In Duisburg ist ein Brand im Saunabereich einer Therme ausgebrochen. Noch immer kämpfen Einsatzkräfte gegen das Feuer.

In Duisburg kämpfen Feuerwehrleute seit Stunden gegen ein Feuer im Saunabereich einer Therme. Das berichten das Nachrichtenportal "Der Westen" und die Nachrichtenagentur "dpa". Der Brand brach den Berichten zufolge am späten Sonntagabend aus. Demnach standen eine Blocksauna und ein 15 Meter langer Bereich des sogenannten Gradierwerks, einer Holzanlage in der salzhaltige Luft inhaliert werden kann, in Flammen.

Wie "Der Westen" weiter berichtete, hatte die Therme am Sonntagabend wie gewöhnlich um 23 Uhr geschlossen, 50 Minuten später hätte ein Zeuge die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten waren am Montag um 8.30 Uhr noch immer nicht abgeschlossen, das Ende sei aber abzusehen, wie die Feuerwehr der Online-Zeitung mitteilte: Die Einsatzkräfte rechneten damit, die Arbeiten in wenigen Stunden abzuschließen.





Die Größe des entstandenen Schadens ist den Berichten zufolge noch nicht abzuschätzen, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.