Unfallflucht?

Schwerverletztes Mädchen auf Gehweg gefunden

In Siegburg haben Passanten eine Achtjährige mit schweren Verletzungen am Straßenrand gefunden. Was ihr passiert ist, kann sie nicht erzählen. Nun versucht die Polizei herauszufinden, was geschah.

In Siegburg haben Passanten ein achtjähriges Mädchen mit Verletzungen auf dem Gehweg gefunden. Noch ist unklar, woher die Verletzungen stammen, vermutlich wurde das Kind jedoch Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht. Das teilte die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mit.

Der Meldung zufolge war das verletzte Mädchen ansprechbar, konnte jedoch nicht sagen, woher die Verletzungen stammen. Glücklicherweise erkannten Anwohner das Kind und brachten es zu den Eltern, die mit der Achtjährigen in eine Klinik fuhren. Dort stellten Ärzte mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen bei dem Mädchen fest und informierten die Polizei. Weil unklar ist, woher die Verletzungen stammen, zog die Polizei schließlich die Gerichtsmedizin hinzu.

Das Mädchen traf sich zum Spielen mit einer Freundin

Wie die Behörde weiter mitteilte, wurde das Mädchen vermutlich angefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Unfallflucht.

Den Angaben der Polizei zufolge war das Mädchen vor dem Unfall zuletzt am Vormittag mit einer Freundin in der Nähe eines Supermarkts gesehen worden. Die beiden waren nach der Schule zum Spielen miteinander verabredet, wie die Eltern angaben.





An der Stelle, an der das Mädchen gefunden wurde, konnte die Polizei laut der Mitteilung bisher keine Unfallspuren feststellen. Auch die Befragung von Anwohnern war bislang erfolglos. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Dem "General-Anzeiger" sagte die Polizei zudem, dass in einem nächsten Schritt mithilfe eines Spürhundes versucht werden solle, den Weg des Mädchen nachzuvollziehen.