Monument in Berlin zerstört

Autofahrer rammt Mauerdenkmal und flieht

Als die Polizei kam, war das Denkmal kaum noch zu retten – die Einsatzkräfte konnten nur noch die Überreste abtragen.

In Berlin ist ein Denkmal für die Opfer der Berliner Mauer durch einen Unfall schwer beschädigt worden: Wie die Berliner Polizei mitteilte, rammte ein unbekanntes Fahrzeug das Monument auf der Straße des 17. Juni im Berliner Stadtteil Tiergarten. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr trugen die Überreste des Denkmals ab, weil es einzustürzen drohte.

Der Meldung zufolge ereignete sich der Unfall vermutlich am Freitagabend. Am späten Abend alarmierte ein Sicherheitsbeamter die Polizei, der die Beschädigung an dem Denkmal entdeckt hatte. Der Abschnitt, auf dem es zu dem Unfall kam, war zu diesem Zeitpunkt gesperrt, weil am Samstag eine Großveranstaltung auf der Straße stattfindet.

Nur die Gedenktafel überstand den Unfall

Bei dem Denkmal handelte es sich um eine kleine Mauer, auf der eine Gedenktafel mit der Inschrift "Den Opfern der Mauer 13. August 1961" eingelassen war. Die Tafel wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, die Polizei stellte sie sicher.





Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, verursachte vermutlich ein Transporter oder ein Lastwagen den Schaden. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen.