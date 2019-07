Nach mehrtägiger Suche

Neunjähriger Junge tot aus Badesee geborgen

01.07.2019, 11:12 Uhr | AFP, dpa, lw

In Nordrhein-Westfalen ist ein neunjähriges Kind beim Schwimmen verunglückt. Einsatzkräfte hatten seit Samstagabend nach dem Jungen gesucht. Nun fanden sie seine Leiche.

Ein neun Jahre alter Junge ist an einer Wasserskianlage in Hamm-Uentrop tot geborgen worden. Das Kind war am frühen Samstagabend beim Schwimmen verschwunden und dann mit großen Einsatz gesucht worden. Am Montagmorgen gab es dann die traurige Gewissheit für die Familie, die mit dem Jungen am See gebadet hatte.



Nach dem Verschwinden des Neunjährigen hatte die Polizei das Gelände der Wasserskianlage komplett geräumt. Bei der Suche kamen Taucher, eine Feuerwehrdrohne, ein Polizeihubschrauber und Wasserspürhunde zum Einsatz.







Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Junge mit seiner Familie an dem See, aber nicht, um Wasserski zu fahren. Er sei am Samstag immer wieder kurz ins Wasser gegangen und zurück ans Ufer des eher flachen Gewässers gekommen. Seine Mutter hatte die Rettungskräfte gerufen, als der Neunjährige nach einem Gang in den See nicht wieder ans Ufer kam.