Unglück in Österreich

Deutscher Bergsteiger stürzt in Tirol in den Tod

01.07.2019, 06:43 Uhr | AFP

Berge in Tirol: In Österreich ist ein deutscher Bergsteiger tödlich verunglückt. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In Tirol ist ein Bergsteiger aus Bayern 150 Meter in die Tiefe gefallen. Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Doch der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein deutscher Bergsteiger ist am Sonntag bei Telfs in Tirol 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 71-Jährige sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei.

Aus noch ungeklärter Ursache habe der 71-Jährige im "Adler Klettersteig" im Bezirk Innsbrucker-Land den Halt verloren und sei über steiles und felsiges Gebiet in die Tiefe gestürzt.











Sein 62-jähriger Begleiter habe sofort die Rettungskräfte verständigt. Diese hätten den schwer verletzten Deutschen aber nicht mehr retten können.