Unfall auf Aachener Kirmes

Mann aus Karussell geschleudert und lebensgefährlich verletzt

20.08.2019, 12:58 Uhr | dpa

In Aachen hat ein Mann in einem Karussell eine Panikattacke erlitten. Bei dem Versuch, die Gondel zu verlassen, stürzte der 47-Jährige. Jetzt schwebt er in Lebensgefahr.

Ein Mann ist auf der Aachener Kirmes aus einem Karussell geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige sei vor dem Unfall in Panik geraten und habe versucht, während der Fahrt die Gondel zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei der 47-Jährige gegen eine Wand geschleudert worden.



Wie tief der Mann stürzte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Den Angaben zufolge hatte der Betreiber zuvor versucht, das Karussell, das sich mit hohem Tempo drehen kann, zu stoppen. Der 47-Jährige kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatte der WDR berichtet.







Das Karussell durfte demnach bereits am Montagnachmittag nach einer Überprüfung seinen Betrieb fortsetzen.