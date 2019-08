Sizilien

Verletzte bei Zusammenstoß von Fähre und Jacht

20.08.2019, 20:18 Uhr | dpa

Nördlich von Sizilien ist eine Fähre mit einer Jacht kollidiert. Während auf der Jacht niemand zu Schaden kam, gab es auf der Fähre fünf verletzte Passagiere – ein Schwerverletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen.

Beim Zusammenstoß einer Fähre mit einer Jacht sind im Mittelmeer nördlich Siziliens fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. An Bord der Fähre seien etwa 350 Touristen gewesen, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.



Die italienische Küstenwache eskortierte das Schiff anschließend in den Hafen Santa Marina Salina auf Salina, einer der Liparischen Inseln. Bei den Verletzten handelte es sich um Passagiere der Fähre, auf der Jacht wurde niemand verletzt. Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber in eine Klinik in Messina auf Sizilien geflogen. Die Unfallursache war zunächst noch nicht bekannt.