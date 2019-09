Feuer in Mehrfamilienhaus

Sieben schwer verletzte Kinder bei Brand in Gelsenkirchen

10.09.2019, 14:25 Uhr | dpa

Ein Haus in Gelsenkirchen gerät Vormittags in Brand. Sieben Kinder werden schwer verletzt, zwei weitere Menschen schweben in Lebensgefahr. Höhenretter müssen bei der Evakuierung des Hauses helfen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen sind sieben Kinder schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen schwebten nach dem Feuer am Dienstagvormittag in Lebensgefahr, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Insgesamt seien zehn Menschen verletzt worden.



Höhenretter wurden angefordert, weil das mehrstöckige Wohngebäude nicht mehr betreten werden konnte. Die Brandursache war zunächst unklar.





Mehrere Notärzte und ein großes Aufgebot an Rettungskräften aus Gelsenkirchen und Essen waren vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber waren für den Transport der Verletzten im Einsatz. Der Bereich rund um die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt.