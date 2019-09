Weitere Tote befürchtet

Zwei Menschen sterben bei Wohnhausbrand in Krefeld

12.09.2019, 10:16 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Krefeld sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Mehrfamilienhaus soll laut Angaben der Feuerwehr gegen drei Uhr nachts in Flammen aufgegangen sein. (Quelle: BuzzBee)

Mitten in der Nacht bricht ein Feuer aus: Mindestens zwei Menschen sterben bei dem Brand in einem Wohnhaus in Krefeld. Die Feuerwehr konnte mehrere Bewohner retten.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere sind von der Feuerwehr über Drehleitern und Sprungkissen aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, wie ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen berichtete. Drei der Geretteten wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.

Der Brand war gegen 3 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgebrochen, am Morgen war er unter Kontrolle. Die Feuerwehr bat die Bewohner der Stadt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es könnte weitere Tote geben

Insgesamt sind nach Angaben der Feuerwehr 20 Menschen in dem Haus gemeldet. Der Sprecher ging davon aus, dass sich einige Bewohner schon gerettet hatten, als die Einsatzkräfte angekommen sind. Die Retter wollten aber nicht ausschließen, dass weitere Menschen gestorben sind.







Das Feuer ist vom Treppenhaus und vom Dachstuhl auf das ganze Haus übergegangen, berichtete die Feuerwehr. Warum es ausbrach, ist bislang unklar. Auch nähere Informationen zu den Toten gibt es noch nicht.