Über Waldgebiet

US-Kampfjet stürzt nahe Trier ab

08.10.2019, 19:11 Uhr | AFP, dpa, pdi, js, rtr

Ein US-Kampfjet ist in der Nähe von Trier abgestürzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Pilot soll den Schleudersitz aktiviert haben und im Krankenhaus liegen.

Ein US-Militärflugzeug ist am Dienstag nahe Trier in Rheinland-Pfalz abgestürzt. "Ich kann den Absturz einer unserer F16-Maschinen bestätigen", sagte eine Sprecherin des US-Flugplatzes Spangdahlem in der Eifel, der etwa 40 Kilometer nördlich von Trier liegt.

Die Maschine sei von dem Stützpunkt gestartet und während eines Routine-Trainingsflugs abgestürzt. Der Pilot habe sich über den Schleudersitz gerettet und sei mit kleineren Verletzungen geborgen worden, hieß es in einer Mitteilung. Er kam in ein Krankenhaus.

In Spangdahlem ist das 52. Jagdgeschwader stationiert: Es umfasst eine F16-Kampfjet-Staffel mit mindestens 24 Flugzeugen. Zur US-Base gehören rund 4.000 US-Soldaten.

Unfallstelle weiträumig abgesperrt

Nach Angaben des Ortsbürgermeisters von Zemmer, Edgar Schmitt, ging der Jet über einem Waldstück zu Boden. Der Unfall wird untersucht. Die Polizei Trier teilte mit, die Absturzstelle bei Zemmer im Kreis Trier-Saarburg sei weiträumig abgesperrt worden. Zu Schäden gebe es keine Hinweise.

Anwohner wurden aufgefordert, die Absturzstelle zu meiden. Fahrzeuge sollten den Bereich großräumig umfahren. Mehrere Kreisstraßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Es ist der zweite Unfall mit Militärmaschinen in Deutschland binnen weniger Monate. Bei einer Luftkampfübung waren im Juni an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter der Bundes-Luftwaffe in größerer Höhe kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz und überlebte den Unfall verletzt, der andere, ein 27-Jähriger, starb.