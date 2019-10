Großeinsatz in Österreich

Riesiges Feuer nahe des Flughafens von Linz

10.10.2019, 11:50 Uhr | lw, t-online.de

Großalarm in Österreich: In einer Müllfabrik ist ein riesiges Feuer ausgebrochen. 250 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Mindestens neun Menschen wurden teils schwer verletzt.

Bei einem Großbrand in der Nähe des Flughafens von Linz in Österreich sind neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 8 Uhr in der Halle eines Müllentsorgungsbetriebes in Hörsching, wie die Polizei mitteilte.



Die Feuerwehr versuchte am Vormittag, die Flammen in den Griff zu bekommen. Fotos zeigen gewaltige Rauchwolken.



Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hörsching, Andreas Platzer, sagte den OÖN, dass zumindest eine Halle des Gebäudekomplexes gerettet werden soll. Zwei Hallen seien bereits komplett ausgebrannt. Da das Wasser für den großen Löscheinsatz voraussichtlich nicht ausreichen wird, müssen die Feuerwehren sich Wasser vom Flughafen beschaffen, sagt Platzer. Derzeit seien 250 Feuerwehrleute im Einsatz.







Als der Brand ausbrach, haben sich laut OÖN 23 Personen in der Halle aufgehalten. Derzeit werde niemand vermisst. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Es wird vermutet, dass eine Explosion oder Verpuffung bei einer Pressanlage den Großbrand ausgelöst hat.