Unglück in Österreich

Zwei Fallschirmspringer stürzen nach Crash in den Tod

13.10.2019, 09:46 Uhr | dpa

Krankenwagen des Österreichischen Roten Kreuzes: In Oberösterreich sind zwei Fallschirmspringer abgestürzt und gestorben. (Quelle: imago images)

Ein Zusammenstoß in der Luft hat zum Absturz von zwei Fallschirmspringern in Österreich geführt. Die Männer kamen bei dem Unfall ums Leben. Die Polizei untersucht, wie es dazu kommen konnte.

Zwei Fallschirmspringer sind in Österreich abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, kollidierten die beiden Männer in der Luft und stürzten dann unkontrolliert zu Boden.

Ein 36-Jähriger landete demnach in einem Siedlungsgebiet in Wels im Bundesland Oberösterreich, ein 25-Jähriger krachte auf das Dach einer Firma. Der ältere Springer starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen.





Die Kollision ereignete sich gegen 16.55 Uhr unmittelbar nach dem Absprung aus einem Flugzeug. Die beiden Fallschirme wurden von der Polizei sichergestellt.