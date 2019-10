Großeinsatz der Feuerwehr

Mann will Wühlmäuse mit Buttersäure bekämpfen

15.10.2019, 14:31 Uhr | AFP

Eine Wühlmaus: In Niedersachsen wollte ein Mann eine Mausplage bekämpfen und verletzte sich dabei. (Symbolbild) (Quelle: blickwinkel/imago images)

Weil er Wühlmäuse in seinem Garten beseitigen wollte, hat sich ein Mann in Niedersachsen selbst in Gefahr gebracht – er nutzte Buttersäure. Notarzt und Feuerwehr mussten anrücken.

Ein Mann aus Leer in Ostfriesland hat versucht, mit hochprozentiger Buttersäure der Wühlmausplage in seinem Garten Herr zu werden. Dabei atmete er Dämpfe ein und bekam die Buttersäure auch auf Haut und Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Buttersäure sorgte zugleich für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten in speziellen Schutzanzügen die Reste der Säure bergen, Proben nehmen und zunächst einmal klären, um welchen Stoff es sich handelte. Auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes, die den Mann versorgten, mussten Schutzanzüge tragen.







Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Garten des Mannes wurde zunächst gesperrt.