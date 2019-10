Mysteriöser Fund

Ostsee: Verdacht auf neue Anomalie

Mysteriöse Entdeckung: Handelt es sich bei diesem Fund um eine neue Anomalie in der Ostsee? (Quelle: t-online.de)

Es ist nicht das erste Mal, dass das Ocean-X-Team eine ungewöhnliche Entdeckung in der Ostsee macht. Vor acht Jahren entdeckten Schatzsucher per Sonar die sogenannte "Ostsee-Anomalie". Nun ist wieder ein Mysterium aufgetaucht. (Quelle: t-online.de)

Mysteriöser Fund: Neue Anomalie in der Ostsee?

Es ist nicht das erste Mal, dass das Ocean-X-Team eine ungewöhnliche Entdeckung auf dem Boden der Ostsee macht. Bereits vor acht Jahren entdeckten die Schatzsucher per Sonar die sogenannte "Ostsee-Anomalie". Nun ist wieder ein Mysterium entdeckt worden.

2011 hatte ein schwedisches Schatzsucher-Team nördlich der Inselgruppe Åland, zwischen Schweden und Finnland, bei einem Tauchgang eine Anomalie entdeckt. In einer Tiefe von 87 Metern fanden die schwedischen Taucher ein rundes Gebilde mit einem Durchmesser von etwa 60 Metern. Das Objekt wurde unter dem Namen "Ostsee-Anomalie" bekannt.

Acht Jahre später machten die Taucher wieder einen mysteriösen Fund. Die schwedischen Entdecker sind auf ein rechteckiges Gebilde mit einer Größe von 13 mal 25 Metern gestoßen.





Mithilfe eines Sonars suchten die Schatzsucher den Meeresboden ab. Doch in der Nähe des kuriosen Objekts traten plötzlich Störsignale auf. Im Dokumentarfilm "The Mystery Beneath HD" gibt das Ocean-X-Team Einblicke in ihre Entdeckungstouren.

Im Video oben ist zu sehen, wo die Schatzsucher im Einsatz waren und was genau sie zwischen Dänemark und Schweden entdeckt haben.